Мы слов на ветер не бросаем: Шугалей предостерег Байдена от вторжения на Украину

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Президент
США Джо Байден в ходе своего визита на американскую базу в Польше обратился к
десантникам. Он выразил уверенность, что в скором времени военнослужащие США
смогут сами убедиться в мужестве украинского народа.
Сложно
догадаться, что именно имел ввиду Байден, поскольку американский президент
имеет привычку туманно высказываться и брать свои слова обратно.
Однако
социолог Максим Шугалей в беседе с изданием «ПолитРоссия» на всякий случай предостерег
американского лидера от вторжения на территорию Украины, где российские войска
успешно проводят спецоперацию. По мнению ученого, такой шаг со стороны
Вашингтона может привести к глобальному противостоянию.
«На
тот случай, если НАТО введут свои войска на Украину, то руководство нашей
страны уже дало четкий и однозначный ответ. Любое вмешательство других стран в
этот конфликт приведет к полномасштабной войне с Россией, и ответим мы
максимально жестко. И, на мой взгляд, сегодня все осознают, что наша страна
слов на ветер не бросает. С другой стороны, США уже заявили об отсутствии
планов вмешиваться в конфликт. Поэтому я надеюсь, что со стороны Байдена это
просто ошибочно сказанные слова», – пояснил социолог.
Помимо
этого Шугалей обратил внимание, что визит Байдена в Польшу говорит о претензиях
Варшавы на часть Украины. Поскольку самостоятельно на это не решится ни одна
европейская страна, то Польша предпочла действовать руками США. Венгрия также
рассчитывает получить от ситуации на Украине как можно больше бонусов.
«Безусловно,
у наших европейских товарищей есть большое желание воспользоваться ситуацией, и
они мечтают, как мародеры, разобрать Украину по частям. И Польша хочет забрать
свою часть, Венгрия – свою. И они в этом желании ничем не отличаются от
стервятников», – подчеркнул Шугалей.
Недавно
вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила Венгрию в пророссийской
позиции в обмен на газ и Закарпатье.