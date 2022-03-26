Мы слов на ветер не бросаем: Шугалей предостерег Байдена от вторжения на Украину

«На

тот случай, если НАТО введут свои войска на Украину, то руководство нашей

страны уже дало четкий и однозначный ответ. Любое вмешательство других стран в

этот конфликт приведет к полномасштабной войне с Россией, и ответим мы

максимально жестко. И, на мой взгляд, сегодня все осознают, что наша страна

слов на ветер не бросает. С другой стороны, США уже заявили об отсутствии

планов вмешиваться в конфликт. Поэтому я надеюсь, что со стороны Байдена это

просто ошибочно сказанные слова», – пояснил социолог.