Мы сами уже готовы идти на фронт: эксклюзивные кадры из Донецка, который безжалостно обстреливают ВСУ

«Со стороны украинских позиций по нам стреляют, откуда же еще, мы уже за 8 лет привыкли, откуда ведется огонь по нам, но такой интенсивности, мощи, такого безжалостного уничтожения нас, мирных граждан, еще не было. Нашего соседа убило, буквально пополам разорвало парня, просто шел по улице и все. Мы уже сами готовы взять в руки оружие и пойти на фронт, жаль возраст уже не тот», — говорит Наталья Ивановна, местная жительница.