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Украинские националисты уже несколько недель подвергают жестоким обстрелам Петровский район Донецка, что приводит к ежедневным жертвам среди мирного населения. Атакуют мирные кварталы из тяжелого вооружения и реактивной артиллерии, снаряды падают в жилой сектор, бесцеремонно разрушая инфраструктуру и дома мирных жителей.
«Мы всей семьей были дома, услышали сильный странный звук, похожий на свист, и буквально сразу раздался взрыв, окна посыпались. Было ощущение, что это сон, что это происходит не с нами, но нет, снаряд прилетел именно к нам в огород, убило нашу собаку, на соседних улицах погибли люди, и такой ад у нас буквально каждый день», — говорит местная жительница Татьяна Горшенко.
На место происшествия приехали сотрудники МЧС, так как было подозрение, что часть упавших снарядов не разорвались, предположительно, удары по поселку были нанесены из БМ 21 «Град». По словам местных жителей, бьют по ним, со стороны села Новомихайловка, которое находится под контролем украинских националистов.
«Со стороны украинских позиций по нам стреляют, откуда же еще, мы уже за 8 лет привыкли, откуда ведется огонь по нам, но такой интенсивности, мощи, такого безжалостного уничтожения нас, мирных граждан, еще не было. Нашего соседа убило, буквально пополам разорвало парня, просто шел по улице и все. Мы уже сами готовы взять в руки оружие и пойти на фронт, жаль возраст уже не тот», — говорит Наталья Ивановна, местная жительница.
Петровский район Донецка уже несколько недель является одной из самых горячих точек фронта, под огнём украинских националистов ежедневно оказываются дома мирных жителей и гражданская инфраструктура.