«Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных

«Нам очень повезло, все мои родные находятся в Виннице. Сегодня меня нашли военные, через сестру. Они приехали и узнали, что со мной все хорошо, они сообщили об этом моим родственникам. Я очень благодарна ребятам», — отметила пенсионерка, проживающая в Мариуполе.