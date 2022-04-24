«Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных

Подписывайтесь на новости RNT24 в
В освобожденный Мариуполь начинает возвращаться мирная
жизнь. Российские военные помогают людям найти потерянных родственников и
привозят гуманитарную помощь.
Жителям Мариуполя перед Пасхой раздали куличи, а также
выдали гуманитарную помощь. Горожане, которые долгое время не видели нормальной
еды из-за действий украинской армии, наконец смогли вновь поесть полноценно.
«Сейчас гуманитарку подвозят — жить можно. То макароны с тушенкой сварю, то рыбки — нормально», — рассказывает жительница города.
Местные жители рассказали журналистам, что очень благодарны
российским военным за помощь и сообщили, что чудом смогли остаться в живых
после действий украинских националистов.
«Нам очень повезло, все мои родные находятся в Виннице. Сегодня меня нашли военные, через сестру. Они приехали и узнали, что со мной все хорошо, они сообщили об этом моим родственникам. Я очень благодарна ребятам», — отметила пенсионерка, проживающая в Мариуполе.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ
Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Город находится под контролем
российских войск и Народной милиции ДНР, за исключением промзоны завода
«Азовсталь».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.