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    «Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных

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    globallookpress.com/V Ictor/XinHua

    В освобожденный Мариуполь начинает возвращаться мирная
    жизнь. Российские военные помогают людям найти потерянных родственников и
    привозят гуманитарную помощь.

    Жителям Мариуполя перед Пасхой раздали куличи, а также
    выдали гуманитарную помощь. Горожане, которые долгое время не видели нормальной
    еды из-за действий украинской армии, наконец смогли вновь поесть полноценно.

    «Сейчас гуманитарку подвозят — жить можно. То макароны с тушенкой сварю, то рыбки — нормально», — рассказывает жительница города.

    «Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных
    globallookpress.com/V Ictor/XinHua

    Местные жители рассказали журналистам, что очень благодарны
    российским военным за помощь и сообщили, что чудом смогли остаться в живых
    после действий украинских националистов.

    «Нам очень повезло, все мои родные находятся в Виннице. Сегодня меня нашли военные, через сестру. Они приехали и узнали, что со мной все хорошо, они сообщили об этом моим родственникам. Я очень благодарна ребятам», — отметила пенсионерка, проживающая в Мариуполе.

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ
    Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Город находится под контролем
    российских войск и Народной милиции ДНР, за исключением промзоны завода
    «Азовсталь».

    «Мы очень благодарны»: жители освобожденного Мариуполя рассказали о помощи российских военных
    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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