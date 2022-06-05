«Мы не успеваем латать дыры в наших стенах»: женщина показала реалии Донецка после обстрела ВСУ

Украинские солдаты продолжают обстреливать мирные города Донбасса. В результате ракетных обстрелов ВСУ гибнут мирные жители, страдают самые незащищенные — это дети, женщины и пожилые люди.
В Telegram-канале «Донбасс решает» опубликовали видео, в котором женщина рассказала, как невыносимо мирным людям жить под постоянными обстрелами украинских военных.
«Как можно жить в таких условиях? Мы не успеваем латать дыры в наших стенах, заклеивать окна. Это невыносимо», — отметила жительница столицы ДНР.
По ее словам, ей приходится со всем справляться одной, потому что ее мужу 77 лет, и он не видит и очень плохо слышит. Женщина показывает разрушения в квартире, которые остались после обстрела ВСУ. На кадрах видно, что в доме не осталось ни одного целого окна, в кухне пробит потолок, холодильник разбит. Мебель в квартире тоже испорчена. На полу валяется битое стекло, обломки разных бытовых предметов.
Как пишут журналисты, нервы у людей на пределе. Дончане живут только надеждой на скорейший разгромом группировки ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.