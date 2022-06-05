«Мы не успеваем латать дыры в наших стенах»: женщина показала реалии Донецка после обстрела ВСУ

По ее словам, ей приходится со всем справляться одной, потому что ее мужу 77 лет, и он не видит и очень плохо слышит. Женщина показывает разрушения в квартире, которые остались после обстрела ВСУ. На кадрах видно, что в доме не осталось ни одного целого окна, в кухне пробит потолок, холодильник разбит. Мебель в квартире тоже испорчена. На полу валяется битое стекло, обломки разных бытовых предметов.