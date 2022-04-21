    В тренде

    «Мы не готовы»: британский генерал признал бессилие НАТО в противостоянии с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Мы не готовы»: британский генерал признал бессилие НАТО в противостоянии с Россией

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    НАТО старается избежать конфронтации с Россией, так как
    Альянс к ней не готов. Об этом заявил бывший руководитель объединенного
    командования Вооруженными силами Великобритании, генерал Ричард Бэрронс, пишет
    The Independent.

    Бэрронс отметил, что Альянс будет вынужден пойти на такой
    шаг в двух случаях: если большая часть Украины окажется под угрозой, или в
    случае возможной конфронтации России с одной из стран-союзниц. По словам
    генерала, при этом, у НАТО есть большие трудности.

    «И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <…> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать конфликта между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это», — заявил Бэрронс.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »