«Мы не готовы»: британский генерал признал бессилие НАТО в противостоянии с Россией

«И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <…> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать конфликта между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это», — заявил Бэрронс.