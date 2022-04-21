«Мы не готовы»: британский генерал признал бессилие НАТО в противостоянии с Россией

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НАТО старается избежать конфронтации с Россией, так как
Альянс к ней не готов. Об этом заявил бывший руководитель объединенного
командования Вооруженными силами Великобритании, генерал Ричард Бэрронс, пишет
The Independent.
Бэрронс отметил, что Альянс будет вынужден пойти на такой
шаг в двух случаях: если большая часть Украины окажется под угрозой, или в
случае возможной конфронтации России с одной из стран-союзниц. По словам
генерала, при этом, у НАТО есть большие трудности.
«И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <…> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать конфликта между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это», — заявил Бэрронс.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.