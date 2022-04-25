«Мы лежали на полу и молились»: житель Мариуполя рассказал, как националисты делали из жилых домов огневые точки

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Житель освобожденного Мариуполя рассказал, как украинские националисты заняли его дом и планировали устроить в нем свой пост.
Мужчина по имени Николай объяснил, что националисты занимались грабежом и отъемом жилья у мирных людей в Мариуполе. Видео с его рассказом опубликовала Народная милиция ДНР.
«Мы лежали на полу и молились. Горело все по очереди. На доме сидел снайпер, бомбило постоянно. Выхожу во двор рубить дрова — рядом пролетел снаряд. Я все бросил и убежал», — рассказал Николай.
По словам мужчины, националисты пришли в его дом, чтобы устроить в нем огневую точку. Николай подчеркнул, что в его доме находилась пристройка, поэтому участок и был выбран в качестве поста.
«Они заходили посмотрели, у меня есть пристройка на втором этаже, хотели там пост сделать, но что-то им не подошло. Пытались калитку сломать», — отметил житель Мариуполя.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.