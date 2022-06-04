«Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории “Спектр-РГ». Дмитрий Рогозин дал указание восстановить работу немецкого телескопа несмотря на требование Германии отключить его

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Роскосмос принял решение восстановить работу немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» совместно с российским телескопом. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин.





«Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории “Спектр-РГ в паре с российским телескопом», — написал Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Спектр-РГ» — это, по словам Дмитрия Рогозина, уникальная орбитальная система исследования звездного неба. Она была создана в НПО Лавочкина (входит в Роскосмос) и запущена 13 июля 2019 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М». Сейчас «Спектр-РГ» находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

«После 24 февраля германское руководство приняло решение отключить свою часть обсерватории. У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории “Спектр-РГ”», — добавил Дмитрий Рогозин.