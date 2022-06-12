«Мы едва спасли свой дом»: жительница Северодонецка рассказала о беспределе, учиненном ВСУ

«Более-менее нормально в начале было. А потом — беспредел… Украинские военные квартиры мародерничали, спалили нам подвал, мы еле дом спасли… А так, мы для них никто были, мы нелюди для них были. Почему — потому что мы не захотели выезжать, мы остались здесь. Если вы остаетесь здесь, ждете — значит, вы русских ждете», — поделилась жительница Северодонецка.