Жительница Северодонецка Наталья Сакварелидзе в интервью журналистам РИА Новости рассказал о том, как служащие ВСУ относились к оставшимся в городе гражданским.
«Более-менее нормально в начале было. А потом — беспредел… Украинские военные квартиры мародерничали, спалили нам подвал, мы еле дом спасли… А так, мы для них никто были, мы нелюди для них были. Почему — потому что мы не захотели выезжать, мы остались здесь. Если вы остаетесь здесь, ждете — значит, вы русских ждете», — поделилась жительница Северодонецка.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе «Азот» потребовали, чтобы их выпускали с предприятия вместе с мирными жителями. Сообщалось, что на территории предприятия могли находиться около 300 украинских служащих.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.