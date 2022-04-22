«Мы дождемся победы»: юная жительница ЛНР написала письма своим родственникам, ковавшим победу во время ВОВ

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Украинский конфликт сильно деформировал восприятие действительности у многих жителей Украины и, конечно, жителей самого Донбасса. Однако большинство смогло сохранить внутри себя любовь к близким, несмотря на сложные времена. Так, писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова написала письма своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны — в котором попросила прощения за всех украинцев.
«Здравствуй, прадедушка Василий! Мы снова в преддверии праздника Победы. И я хочу попросить у тебя прощения. Прости, что не справились. Ведь вы защищали Москву, замерзали в белорусских болотах, освобождали Прагу. А теперь они говорят, что это было зря. Что твоя победа – это оккупация, что Ленинград можно было сдать, мне нужно пожалеть фашистов, а парад Победы – это победобесие. Разве я могу так сделать? Конечно, нет!» — написала девушка.
Савенкова также обратилась к своему второму родственнику, также ковавшему великую Победу во время Великой Отечественной войны. Дед Мирон служил непосредственно на территории Украины и вел прямую борьбу с отрядами бандеровцев.
«Здравствуй, дедушка Мирон! Мне рассказывали, как ты гонял по лесам Украины бандеровцев, не думая о сне и тепле. Освобождая и медленно продвигаясь вперед. Видел сожженные ими деревни и убитых детей. Ты не жалел своей жизни. А теперь их потомки говорят, что они герои. А я должна говорить: «Героям слава» и отречься от тебя, советского солдата. Они говорят, что это они выиграли войну, но, как и прежде, они воюют с детьми и стариками, уничтожают города и деревни, оставляя по себе выжженную землю и золу на сапогах. Разве так может быть, если прошло всего 77 лет после Победы? Может. Прости, что не смогли уничтожить их всех», — высказалась Савенкова.
Еще перед одной родственницей жительница Луганской Народной Республики попросила прощения.
«Здравствуй, прабабушка Эльза. Прости, за то, что желтая звезда снова в моде, только в этот раз для русских. Теперь они говорят, что русский – это не освободитель, а недочеловек. Как знакомо. Когда-то они говорили то же самое о тебе во время погромов во Львове и Киеве. Кто дал им право решать, кто достоин называться человеком, а кто – нет? Мы. Своим безразличием к нашей истории», — подчеркнула Савенкова.
Она также обратилась к военнослужащим, которые сегодня защищают Донбасс от украинских националистов.
«Здравствуй, русский солдат! Прости, что не смогли уберечь наш мир. Мы успокоились и решили, что мирная жизнь – это навсегда, а свобода дается без боя. Оказалось, что это не так. Фашизм рядом с нами. Он снова идет по нашей земле, сверкая своими флагами и шевронами «Азова»* (против членов организации заведены уголовные дела в России), «Айдара»**(запрещен в РФ). Это все уже рядом. Это все уже здесь. И поэтому ты снова в строю, как и в том страшном 41 году. Ты – чеченец, башкир, осетин, абхаз, украинец, бурят или белорус. Ты — русский солдат, кем бы ты ни был! Ты пришел защитить тех, кто слаб и беспомощен. Ты пришел победить. Снова и снова. Как когда-то в окопах Сталинграда, так и сейчас степях Донбасса», — написала Савенкова.
В заключение писательница из ЛНР добавила, что украинский конфликт будет таким же тяжелым, как Великая Отечественная война. Возможно, предположила автор, не все смогут дожить до победы, однако фашизм на Украине будет уничтожен и никогда больше не поднимет головы.
«Я верю, что наступит победа. В восстановленных городах Украины и Донбасса будут праздновать 9 мая. В Киеве, Донецке, Луганске, Одессе, Славянске, Харькове, Днепропетровске и других городах будет парад, где, как и много лет назад, пронесут Знамя Победы. А к памятникам героев будут брошены флаги той нацистской Украины, которая была. И мы дождемся этой победы», — заключила Савенкова.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.