«Мы дождемся победы»: юная жительница ЛНР написала письма своим родственникам, ковавшим победу во время ВОВ

«Здравствуй, русский солдат! Прости, что не смогли уберечь наш мир. Мы успокоились и решили, что мирная жизнь – это навсегда, а свобода дается без боя. Оказалось, что это не так. Фашизм рядом с нами. Он снова идет по нашей земле, сверкая своими флагами и шевронами «Азова»* (против членов организации заведены уголовные дела в России), «Айдара»**(запрещен в РФ). Это все уже рядом. Это все уже здесь. И поэтому ты снова в строю, как и в том страшном 41 году. Ты – чеченец, башкир, осетин, абхаз, украинец, бурят или белорус. Ты — русский солдат, кем бы ты ни был! Ты пришел защитить тех, кто слаб и беспомощен. Ты пришел победить. Снова и снова. Как когда-то в окопах Сталинграда, так и сейчас степях Донбасса», — написала Савенкова.