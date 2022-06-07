«Мы были крайне разочарованы, это совершенно несправедливое решение». Яндекс прокомментировал санкции против основателя компании

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Яндекс опубликовал заявление своего совета директоров относительно введённых против основателя Яндекса Аркадия Воложа санкциях, из-за которых он был вынужден покинуть компанию.

Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое Яндекс. Вместо того чтобы попасть под санкции, Аркадия следует похвалить за создание с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе; настоящий пионер в области поиска, заказа поездок, карт и навигации, а также автономных транспортных средств, и это лишь некоторые из областей, в которых Яндекс преуспевает.

Яндекс





В компании подтвердили, что Волож ушел с поста главного исполнительного директора, а также из совета директоров и с поста руководителя ее международных дочерних компаний: «Мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах это отвечало интересам компании и ее акционеров».

Также Яндекс собирается оказывать поддержку Воложу, который пытается обжаловать санкции.