«Мы были для них рабами»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал об отношении командования

«Меня не призывали, я сам пошел на контракт. Хотел служить на заставе, но меня не приняли. Денег нет, работы нет, пришлось подписывать контракт, чтобы были хоть какие-то деньги. Сначала был в Николаеве, там служил, потом учебка, затем были на полигоне в Херсоне. Оттуда уже в декабре все ушли в Мариуполь, а я с капитаном остался в Николаеве технику списывать», — поделился Алексей.