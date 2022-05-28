«Мы были для них рабами»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал об отношении командования

Командование Вооруженных сил Украины крайне пренебрежительно относилось к личному составу, давая солдатам понять, что они ничего не стоят, рассказал бывший военнослужащий ВСУ Алексей, сбежавший в Россию, передает телеканал «Звезда».
Молодой мужчина отметил, что пошел в армию, чтобы прокормить семью, поскольку не было никакой альтернативы заработать.
«Меня не призывали, я сам пошел на контракт. Хотел служить на заставе, но меня не приняли. Денег нет, работы нет, пришлось подписывать контракт, чтобы были хоть какие-то деньги. Сначала был в Николаеве, там служил, потом учебка, затем были на полигоне в Херсоне. Оттуда уже в декабре все ушли в Мариуполь, а я с капитаном остался в Николаеве технику списывать», — поделился Алексей.
По его словам, командиры крайне пренебрежительно относились к собственным подчиненным, не уставая напоминать им, кто отдает приказы, а кто — «пустое место».
«Относились как к скотинам каким-то. Обращение такое, что они все, а мы — ничто. Мы были, как рабы», — сказал экс-военнослужащий.
Также Алексей отметил, что среди его «боевых товарищей» было несколько националистов — с соответствующими татуировками, одеждой и символами. После того, как мужчина разорвал контракт, он вместе с семьей поехал в Россию, опасаясь преследования со стороны националистов.