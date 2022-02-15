MW: ввод в строй самолетов А-100 обеспечит ВКС РФ существенные преимущества над Западом

Новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» обеспечит Воздушно-космические силы России невиданными преимуществами перед странами Запада. Такое мнение выразили аналитики из США.

Обозреватели американского издания Military Watch (MW) в своем материале пишут, что это воздушное судно является развитием самолетов А-50, которые стоят на вооружении с 1989 года. Как передает «ПолитРоссия», оно существенно расширит возможности ВКС РФ за счет более совершенного набора электронных датчиков и радаров с активной фазированной антенной решеткой.

«Ввод в строй А-100 обеспечит столь необходимое улучшение ситуационной осведомленности ВКС РФ, что особенно важно в связи с более широким поступлением на вооружение ракет класса "воздух — воздух" большей дальности», — отметили эксперты.

Колоссальные возможности новейшего самолета восхитили американских аналитиков. Они указывают, что его способность обмениваться данными с новыми российскими истребителями Су-30СМ и перехватчиками МиГ-31БМ существенно повысит боевые возможности ВКС РФ. После ввода А-100 в строй у российской авиации попросту не останется конкурентов из-за его существенных преимуществ, заключили журналисты.

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