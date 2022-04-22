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    MW: ВС РФ нанесли точечные удары по «секретным» складам ВСУ с западным оружием во Львове

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    MW: ВС РФ нанесли точечные удары по «секретным» складам ВСУ с западным оружием во Львове

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    Минобороны РФ

    Подразделения Вооруженных сил России во время обстрелов
    объектов военной инфраструктуры ВСУ во Львовской области атаковали «секретные»
    склады с западным вооружением. Об этом информирует американский журнал Military
    Watch.

    Согласно информации MW, накануне обстрелов со стороны ВС РФ на эти склады в качестве
    военной помощи Украине была доставлена крупная партия западного оружия.

    «Россия уничтожила крупные запасы европейского и
    американского оружия точечными ударами по Львовской области на западе Украины»,
    – пишут авторы публикации.

    Отмечается, что уничтоженное российскими силами западное
    вооружение пробыло всего лишь несколько дней на этих «секретных» складах, так и
    не попав в руки ВСУ. Известно, что среди прочего «жертвой» точечного удара также
    стала система противовоздушной обороны С-300, поставленная из Словакии.  

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