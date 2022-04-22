MW: ВС РФ нанесли точечные удары по «секретным» складам ВСУ с западным оружием во Львове

Отмечается, что уничтоженное российскими силами западное

вооружение пробыло всего лишь несколько дней на этих «секретных» складах, так и

не попав в руки ВСУ. Известно, что среди прочего «жертвой» точечного удара также

стала система противовоздушной обороны С-300, поставленная из Словакии.