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MW: российский Су-57 по многим параметрам превосходит американский истребитель F-22

MW: российский Су-57 по многим параметрам превосходит американский истребитель F-22
wikipedia.org Алексей Бельтюков CC BY-SA 3.0

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по большинству боевых параметров превосходит американский аналог F-22, пишут эксперты американского издания Military Watch (MW)

Россия на примере новейшего истребителя Су-57 доказала правильность своего универсального подхода к созданию боевых самолетов пятого поколения, отмечают обозреватели из США. Пересказ ключевых тезисов статьи представлен «ПолитРоссией».

«Су-57 имеет множество ключевых преимуществ: гораздо более новые и дальнобойные ракеты класса “воздух — воздух”, большая маневренность, использование шести РЛС вместо одной, способность работы без радиолокационной сигнатуры с использованием инфракрасного датчика», – сообщили авторы MW.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может эффективно использоваться не только в воздушном бою, но и для высокоточных и мощных ракетных ударов по морским и наземным целям, в радиоэлектронных и противолодочных миссиях, отметили американские военные эксперты.

F-22 истребители Су-57
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