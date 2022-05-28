MW: российский Су-57 по многим параметрам превосходит американский истребитель F-22

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по большинству боевых параметров превосходит американский аналог F-22, пишут эксперты американского издания Military Watch (MW)
Россия на примере новейшего истребителя Су-57 доказала правильность своего универсального подхода к созданию боевых самолетов пятого поколения, отмечают обозреватели из США. Пересказ ключевых тезисов статьи представлен «ПолитРоссией».
«Су-57 имеет множество ключевых преимуществ: гораздо более новые и дальнобойные ракеты класса “воздух — воздух”, большая маневренность, использование шести РЛС вместо одной, способность работы без радиолокационной сигнатуры с использованием инфракрасного датчика», – сообщили авторы MW.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 может эффективно использоваться не только в воздушном бою, но и для высокоточных и мощных ракетных ударов по морским и наземным целям, в радиоэлектронных и противолодочных миссиях, отметили американские военные эксперты.