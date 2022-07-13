MW: российские истребители Су-35 нанесли непоправимый ущерб ВВС Украины в ходе спецоперации

Журналисты отметили, что боевые самолеты ВКС РФ оснащены самым передовым вооружением, а также обладают сверхманевренностью. Это сыграло важную роль во время воздушных боев с ВВС Украины и позволило российским пилотам одержать множество побед, сообщает «ПолитРоссия».