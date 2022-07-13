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MW: российские истребители Су-35 нанесли непоправимый ущерб ВВС Украины в ходе спецоперации

MW: российские истребители Су-35 нанесли непоправимый ущерб ВВС Украины в ходе спецоперации
Vitaly V. Kuzmin. CC BY-SA 4.0. wikipedia.org

ВКС РФ активно используют истребители Су-35 в рамках спецоперации на Украине. Это позволило российским военным нанести непоправимый ущерб украинской авиации, говорится в статье издания Military Watch.

Журналисты отметили, что боевые самолеты ВКС РФ оснащены самым передовым вооружением, а также обладают сверхманевренностью. Это сыграло важную роль во время воздушных боев с ВВС Украины и позволило российским пилотам одержать множество побед, сообщает «ПолитРоссия».

Так, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что 6 июля экипаж истребителя Су-35 сбил два украинских вертолета Ми-24 и штурмовик Су-25 в Николаевской области, передает RT.

авиация ввс ВКС РФ Су-35 Украина
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