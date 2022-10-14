МВФ предупредил о падении ВВП стран ЕС в случае отсутствия российского газа

ВВП некоторых европейских стран сократится в случае полной заморозки поставок газа из России. Об этом предупредил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
Полноценная остановка оставшихся газовых потоков из России в ЕС в сочетании с холодной зимой способна привести к нехватке и нормированию потребления топлива. Это повлечет за собой падение ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции по всему региону, сказал Каммер на пресс-конференции.
Он указал, что европейским правительствам следует идти на серьезные компромиссы, чтобы одновременно уменьшить инфляцию и при этом помочь уязвимым слоям населения и компаниям справиться с развившимся энергетическим кризисом.