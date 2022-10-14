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МВФ предупредил о падении ВВП стран ЕС в случае отсутствия российского газа

МВФ предупредил о падении ВВП стран ЕС в случае отсутствия российского газа
Global Look Press | Ting Shen/XinHua

ВВП некоторых европейских стран сократится в случае полной заморозки поставок газа из России. Об этом предупредил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Полноценная остановка оставшихся газовых потоков из России в ЕС в сочетании с холодной зимой способна привести к нехватке и нормированию потребления топлива. Это повлечет за собой падение ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции по всему региону, сказал Каммер на пресс-конференции.

Он указал, что европейским правительствам следует идти на серьезные компромиссы, чтобы одновременно уменьшить инфляцию и при этом помочь уязвимым слоям населения и компаниям справиться с развившимся энергетическим кризисом.

ввп ес Евросоюз мвф российский газ
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