МВФ предупредил о падении ВВП стран ЕС в случае отсутствия российского газа

Полноценная остановка оставшихся газовых потоков из России в ЕС в сочетании с холодной зимой способна привести к нехватке и нормированию потребления топлива. Это повлечет за собой падение ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции по всему региону, сказал Каммер на пресс-конференции.