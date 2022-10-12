МВФ ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%

«Согласно последнему прогнозу, без изменений сохраняется ожидание глобального роста в 2022 году — на уровне 3,2%, в 2023 году ожидается замедление роста до 2,7%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в июле», — говорится в докладе МВФ.