МВФ ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) оценили текущую ситуацию и сохранили без изменений сделанный ранее прогноз роста мировой экономики в 2022 году на уровне 3,2%. Эксперты считают, что в 2023 году мировая экономика может замедлиться до 2,7%. Об этом сообщает «Прайм».
Аналитики учитывали в прогнозах влияние энергокризиса, а также последствия антироссийских санкций, которые так или иначе влияют на экономическую ситуацию во всех странах мира.
«Согласно последнему прогнозу, без изменений сохраняется ожидание глобального роста в 2022 году — на уровне 3,2%, в 2023 году ожидается замедление роста до 2,7%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в июле», — говорится в докладе МВФ.
Эксперты при этом не исключают, что ситуация в 2023 году будет хуже, чем ожидается. Они оценивают вероятность замедления мирового ВВП ниже 2% на уровне 25%.