МВД выступило за законодательное закрепление четырех видов убежища в России

МВД России считает необходимым законодательное закрепление четырех видов убежища, а также критерии для их предоставления. Соответствующий проект уже подготовлен ведомством.

Первый вид предлагается предоставлять иностранным беженцам, которые не могут остаться в своей стране из-за риска преследования по ряду факторов. Например, расы, вероисповедания, принадлежности к определенной группе. Отмечается, что статус беженца предоставляется на срок сохранения обстоятельств, которые заставили покинуть страну. Об этом передает ТАСС.

Политическое убежище дается гражданам, которые стали или могут стать жертвой преследования из-за своих убеждений, не противоречащих конституции. Третий вид — временная защита, предоставляется беженцам в случае их массового прибытия в страну. Существует также еще один формат убежища. Его МВД отметило как политическое временное.

Решение о защите будут принимать в ведомстве. Предполагается, что нововведения помогут усовершенствовать систему предоставления убежища.

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