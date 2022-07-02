МВД Сербии: Запад может шантажом склонить Белград к санкциям против Москвы

Запад может прибегнуть к шантажу, чтобы заставить Сербию ввести антироссийские санкции. Такие опасения выразил глава МВД республики Александр Вулин.
Санкции против России начали вводить с момента начала спецоперации на Украине. По мнению министра внутренних дел Сербии, после рестрикций Запад будет требовать от республики большего.
«Обычно любой шантаж начинается с того, что говорят: давайте только введите санкции против России, потом — давайте только признайте Косово, потом — только откажитесь от Республики Сербской, а затем — только вооружайте Украину, и потом — дайте пехоту для конфликта с Россией. Давайте вы нас оставите в покое», — цитирует министра телеканал «360».
Сейчас Сербию шантажируют обострением обстановки в Косово и Метохии. Как предположил Вулин, албанцы действуют согласно приказу обострить ситуацию до разрыва и уничтожения всех раннее заключенных соглашений.