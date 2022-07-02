МВД Сербии: Запад может шантажом склонить Белград к санкциям против Москвы

«Обычно любой шантаж начинается с того, что говорят: давайте только введите санкции против России, потом — давайте только признайте Косово, потом — только откажитесь от Республики Сербской, а затем — только вооружайте Украину, и потом — дайте пехоту для конфликта с Россией. Давайте вы нас оставите в покое», — цитирует министра телеканал «360».