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МВД официально заявило о задержании трех петербургских генералов

МВД официально заявило о задержании трех петербургских генералов
Федеральное агентство новостей

Силовики задержали трех генералов МВД. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. В МВД подчеркнули, что фигурантами стали помощник министра внутренних дел Сергей Умнов, руководитель петербургского ГИБДД Алексей Семенов и экс-заместитель городского «главка» Иван Абакумов.

Следователи возбудили это дело еще два года назад. По их версии, в течение четырех лет офицеры в личных целях тратили деньги фонда, который был создан для реализации ведомственных программ. 

Оперативники ФСБ провели обыски у фигурантов, сообщило издание «Царьград»

 

генерал мвд фонд
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