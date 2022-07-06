МВД официально заявило о задержании трех петербургских генералов

Силовики задержали трех генералов МВД. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. В МВД подчеркнули, что фигурантами стали помощник министра внутренних дел Сергей Умнов, руководитель петербургского ГИБДД Алексей Семенов и экс-заместитель городского «главка» Иван Абакумов.
Следователи возбудили это дело еще два года назад. По их версии, в течение четырех лет офицеры в личных целях тратили деньги фонда, который был создан для реализации ведомственных программ.
Оперативники ФСБ провели обыски у фигурантов, сообщило издание «Царьград».