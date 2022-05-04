МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Невзорова в рамках дела о фейках про ВС РФ

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Российского журналиста Александра Невзорова* (признан СМИ-иноагентом) объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков про ВС РФ. Информация об этом появилась на официальном сайте российского МВД.
Напомним, что статус СМИ-иноагента Невзоров получил в апреле текущего года, сообщало РИАМО. Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в социальных сетях, в которых журналист распространял ложную информацию о российских военных.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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