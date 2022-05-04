    В тренде

    МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Невзорова в рамках дела о фейках про ВС РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Невзорова в рамках дела о фейках про ВС РФ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/Konstantin Kokoshkin

    Российского журналиста Александра Невзорова* (признан СМИ-иноагентом) объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков про ВС РФ. Информация об этом появилась на официальном сайте российского МВД.

    Напомним, что статус СМИ-иноагента Невзоров получил в апреле текущего года, сообщало РИАМО. Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в социальных сетях, в которых журналист распространял ложную информацию о российских военных.

    • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »