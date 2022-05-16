МВД: мужчины 30–39 лет чаще остальных садятся за руль в пьяном виде

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Участниками «пьяных» ДТП чаще становятся мужчины 30–39 лет со среднем или специальным образованием, которые уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. К такому выводу пришло МВД России.
Девять из десяти таких ДТП приходится на водителей мужского пола. Возраст более трети из них составляет от 30 до 39 лет. Что касается образования, то людей с ученой степенью в 2021 году ни разу не ловили пьяными за рулем, передает ТАСС.
«Почти в трех четвертых ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Среди ранее лишенных водительского удостоверения более 40% имели признаки опьянения. Среди людей с уголовной ответственностью этот показатель достигал 43,8%.
Почти половина попавших в «пьяное» ДТП водителей не имела официального трудоустройства, на работников сферы торговли и услуг приходится 21% таких аварий. В 83% случаев в подобные дорожные происшествия попадали владельцы легковых машин.