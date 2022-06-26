МВД ЛНР: Зеленский взбешен нежеланием ВСУ сражаться за Северодонецк

Текущая ситуация вокруг Северодонецка и Лисичанска стала причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Об этом стало известно из заявления помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталия Киселева.
«Появилась информация о том, что Зеленский добивается от Залужного отчета о причинах нежелания украинских солдат воевать, почему нет контрнаступления на Северодонецк и Лисичанск, и почему в ВСУ так много водителей, поваров и связистов», — уточнил помощник министра.
Ранене эвакуированный из Северодонецка местный житель рассказал о группе иностранных наемников, скрывавшихся вместе с ВСУ на территории химкомбината «Азот».