МВД ЛНР: Зеленский взбешен нежеланием ВСУ сражаться за Северодонецк

«Появилась информация о том, что Зеленский добивается от Залужного отчета о причинах нежелания украинских солдат воевать, почему нет контрнаступления на Северодонецк и Лисичанск, и почему в ВСУ так много водителей, поваров и связистов», — уточнил помощник министра.