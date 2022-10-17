МВД ЛНР заявило, что солдат ВСУ на Сватовском направлении подгоняют наемники

Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что западные инструкторы-наемники подгоняют подразделения украинских военных, наступающие на Сватовском направлении в ЛНР.
Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что у солдат ВСУ отсутствует собственная мотивировка, поэтому Украине необходимы инструкторы из США и Европы, чтобы побуждать военных к действиям.
«Мотивировка украинских войск очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые толкают их вперед «освобождать» якобы территории», — сказал Киселев.
Ранее сообщалось, что польские наемники устроили стрельбу по мирным жителям в Харьковской области.