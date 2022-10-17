МВД ЛНР заявило, что солдат ВСУ на Сватовском направлении подгоняют наемники

«Мотивировка украинских войск очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые толкают их вперед «освобождать» якобы территории», — сказал Киселев.