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МВД ЛНР заявило, что солдат ВСУ на Сватовском направлении подгоняют наемники

Подоляка: на Украине так много военных НАТО, что это уже не наемники
Федеральное агентство новостей

Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что западные инструкторы-наемники подгоняют подразделения украинских военных, наступающие на Сватовском направлении в ЛНР.

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что у солдат ВСУ отсутствует собственная мотивировка, поэтому Украине необходимы инструкторы из США и Европы, чтобы побуждать военных к действиям.

«Мотивировка украинских войск очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов – не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые толкают их вперед «освобождать» якобы территории», — сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что польские наемники устроили стрельбу по мирным жителям в Харьковской области.

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