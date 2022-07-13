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МВД ЛНР: взятым в плен в Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь

МВД ЛНР: взятым в плен в Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь
pxhere.com

Белорусским наемникам, захваченным в плен российской армией, может грозить пожизненный срок или смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать в ту республику, а там им может грозить смертная казнь», — пояснил помощник.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Волчеяровка бойцы Народной милиции ЛНР захватили в плен диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда «Волат».

Белоруссия наемники смертная казнь спецоперация вс рф Украина
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