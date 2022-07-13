МВД ЛНР: взятым в плен в Донбассе белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Белорусским наемникам, захваченным в плен российской армией, может грозить пожизненный срок или смертная казнь. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«В случае, если установится в ходе следствия, что захваченные наемники совершили преступления и в ДНР, тогда дела могут объединить и передать в ту республику, а там им может грозить смертная казнь», — пояснил помощник.
Ранее сообщалось, что в районе поселка Волчеяровка бойцы Народной милиции ЛНР захватили в плен диверсионно-разведывательную группу из состава белорусского националистического отряда «Волат».