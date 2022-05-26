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МВД ЛНР: в районе Лисичанска и Северодонецка может находиться около 9 тысяч украинских военных

МВД ЛНР: в районе Лисичанска и Северодонецка может находиться около 9 тысяч украинских военных
Федеральное агентство новостей

Группировка Вооруженных сил Украины у Лисичанска и Северодонецка насчитывает свыше девяти тысяч бойцов. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По данным представителя ведомства, у Лисичанска находятся 6 тыс. украинских солдат. Остальные сосредоточены в районе Северодонецка. Также он отметил, что бойцы ВСУ расположили свои укрепрайоны и позиции в селах и дачных поселках ближайших населенных пунктов.Л

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что силы Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль около 95% территории республики.

ВСУ Донбасс ЛНР спецоперация Украина
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