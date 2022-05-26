МВД ЛНР: в районе Лисичанска и Северодонецка может находиться около 9 тысяч украинских военных

Группировка Вооруженных сил Украины у Лисичанска и Северодонецка насчитывает свыше девяти тысяч бойцов. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
По данным представителя ведомства, у Лисичанска находятся 6 тыс. украинских солдат. Остальные сосредоточены в районе Северодонецка. Также он отметил, что бойцы ВСУ расположили свои укрепрайоны и позиции в селах и дачных поселках ближайших населенных пунктов.Л
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что силы Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль около 95% территории республики.