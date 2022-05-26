МВД ЛНР: в районе Лисичанска и Северодонецка может находиться около 9 тысяч украинских военных

По данным представителя ведомства, у Лисичанска находятся 6 тыс. украинских солдат. Остальные сосредоточены в районе Северодонецка. Также он отметил, что бойцы ВСУ расположили свои укрепрайоны и позиции в селах и дачных поселках ближайших населенных пунктов.Л