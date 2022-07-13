МВД ЛНР: союзные войска ведут ожесточенные бои на окраинах Соледара

По данным представителя ведомства, союзные войска ведут ожесточенные бои с украинской армией на окраинах города Соледар. Силам республики удалось взять под контроль склад с боеприпасами ВСУ.

Вооруженные силы России совместно с народными милициями ЛДНР продолжают успешное наступление в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики.