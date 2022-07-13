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МВД ЛНР: союзные войска ведут ожесточенные бои на окраинах Соледара

МВД ЛНР: союзные войска ведут ожесточенные бои на окраинах Соледара
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России совместно с народными милициями ЛДНР продолжают успешное наступление в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики.

По данным представителя ведомства, союзные войска ведут ожесточенные бои с украинской армией на окраинах города Соледар. Силам республики удалось взять под контроль склад с боеприпасами ВСУ.

Ранее министр МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные войска вошли в городскую черту Северска.

вс рф ВСУ Донбасс спецоперация
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