Наемники из Польши, Франции, США и Великобритании засели в Лисичанске, который в настоящий момент штурмуют силы Народной милиции ЛНР и подразделения ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
По словам чиновника, иностранные солдаты пытаются сбежать мелкими группами в Солидар, Краматорск и Павлоград.
«Еще в Лисичанске находятся поляки — ЧВК, британцы — 37 человек, французов — 21 солдат, американцев — 64 бойца. Это предварительные данные нашей разведки и информация, которую получаем с Лисичанска от местных жителей», — констатировал Кисилев.
По данным НМ ЛНР в настоящий момент в районе города сейчас сконцентрировано около 12 тысяч украинских военнослужащих.