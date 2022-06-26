МВД ЛНР: более 120 наемников из Британии, Франции и США находятся в Лисичанске

Наемники из Польши, Франции, США и Великобритании засели в Лисичанске, который в настоящий момент штурмуют силы Народной милиции ЛНР и подразделения ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.