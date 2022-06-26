МВД ЛНР: более 10 тысяч украинских военнослужащих находятся в районе Лисичанска

«В Лисичанске и вокруг сконцентрировано где-то от 10 до 12 тыс. человек. Причем также есть и наемники, есть и из добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины “Луганск-1”, а также из нацбатальона “Айдар” (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), 79, 53, 57 бригады ВСУ» — констатировал Киселев.