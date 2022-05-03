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    МВД Германии посоветовало немцам держать дома запас продуктов и лекарств

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МВД Германии посоветовало немцам держать дома запас продуктов и лекарств

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    pixabay.com

    Жителям Германии следует сделать запас продуктов и лекарств и держать его дома на случай чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер.

    Министр дала комментарий в свете происходящих на Украине событий. Фэзер отметила, что в государственные меры гражданской обороны должны входить запасы продуктов, медицинских материалов и лекарств. Глава МВД посоветовала немцам ознакомиться со списком по защите населения, в котором министерство описало продуктовый набор, который необходим одному человеку на десять дней.

    «Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», — подчеркнула министр.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС намерен уже летом отказаться от части импорта энергоносителей из России, сообщает телеканал «360». По словам политика, антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской экономике.

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