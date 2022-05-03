МВД Германии посоветовало немцам держать дома запас продуктов и лекарств

Министр дала комментарий в свете происходящих на Украине событий. Фэзер отметила, что в государственные меры гражданской обороны должны входить запасы продуктов, медицинских материалов и лекарств. Глава МВД посоветовала немцам ознакомиться со списком по защите населения, в котором министерство описало продуктовый набор, который необходим одному человеку на десять дней.