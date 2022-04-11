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    МВД: число высококвалифицированных иностранных специалистов возросло в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Konstantin Kokoshkin

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    globallookpress/Konstantin Kokoshkin

    МВД за первые два месяца текущего года оформило в полтора
    раза больше разрешений на работу для иностранных высококвалифицированных
    специалистов. Такие данные следуют из материалов ведомства по миграционной
    политике.

    Всего с начала года было одобрено 12,7 тысяч запросов на
    работу. Это на 5,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.

    «За январь и февраль 2022 года оформлено разрешений на
    работу иностранным гражданам и лицам без гражданства — высококвалифицированным
    специалистам — 6 019, квалифицированным специалистам — 775», — отмечается в
    материале.

    Зафиксировано и увеличение числа оформленных патентов на
    работу для мигрантов. Результат почти вдвое превысил прошлогодний.

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