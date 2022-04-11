МВД: число высококвалифицированных иностранных специалистов возросло в России

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МВД за первые два месяца текущего года оформило в полтора
раза больше разрешений на работу для иностранных высококвалифицированных
специалистов. Такие данные следуют из материалов ведомства по миграционной
политике.
Всего с начала года было одобрено 12,7 тысяч запросов на
работу. Это на 5,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.
«За январь и февраль 2022 года оформлено разрешений на
работу иностранным гражданам и лицам без гражданства — высококвалифицированным
специалистам — 6 019, квалифицированным специалистам — 775», — отмечается в
материале.
Зафиксировано и увеличение числа оформленных патентов на
работу для мигрантов. Результат почти вдвое превысил прошлогодний.
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