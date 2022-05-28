МВД Болгарии заявило об участии украинских беженцев в преступлениях

МВД ждет 31 мая, когда украинским беженцам придется выселиться из отелей на побережье Черного моря. Она отметила, что у них там были отличные условия — отельеры выполнили свои обязательства. В ведомстве ожидают, что после этого количество нарушений правопорядка и преступлений уменьшится.