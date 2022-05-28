МВД Болгарии заявило об участии украинских беженцев в преступлениях

Украинские беженцы становятся жертвами воров и мошенников на территории Болгарии. Однако и сами переселенцы были уличены в преступлениях. Об этом сообщила заместитель главного секретаря МВД Татьяна Станева.
Станева отметила, что, как правило, в местах проживания украинских беженцев пропадают деньги, ценности, номерные знаки. Жертвами воровства граждане Украины становятся чаще, чем инициаторами преступления, подчеркнула она.
МВД ждет 31 мая, когда украинским беженцам придется выселиться из отелей на побережье Черного моря. Она отметила, что у них там были отличные условия — отельеры выполнили свои обязательства. В ведомстве ожидают, что после этого количество нарушений правопорядка и преступлений уменьшится.