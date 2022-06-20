Музыковед Ольга Доброхотова скончалась на 88-м году жизни

Доброхотова с 1957 по 1992 год занимала должность редактора Главной редакции музыкального радиовещания в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. Заместителем художественного руководителя Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского музыковед стала в 1997 году, посвятив оставшиеся годы работе в коллективе и оказав ощутимое влияние на вектор его дальнейшего развития.