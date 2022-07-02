Музыканты Little Big попытались оправдать свое бегство из России в США

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что российский коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес. Свой выбор музыканты аргументировали возможностью продвижения карьеры, передает «Газета.ru».
«Это центр мирового шоу-бизнеса. Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой», — признался Прусикин.
Он также отметил, что не все члены Little Big переехали в Соединенные Штаты — часть команды осталась в России.
«Уехали я, наш саунд-продюсер, Соня и Алина Пязок. Сейчас к нам присоединился наш менеджер Андрей. Пока это не мешает работе, мы пишем новую музыку и снимаем клип. Что будет дальше, мы не знаем», — заключил певец.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что солист Little Big после переезда в США поучаствовал в гей-параде и снялся в женском платье.