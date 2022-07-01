Музыканты группы «Мираж» судятся с Суханкиной из-за старых хитов

Продюсер Андрей Литягин подал иск на Маргариту Суханкину, чтобы получить от нее денежную компенсацию. Певица покинула группу «Мираж» шесть лет назад.
Гитарист коллектива Алексей Горбашов отметил, что Маргарита покинула «Мираж» в 2016 году, начав сольную карьеру. Суханкина за 2,5 млн рублей выкупила лицензию на право исполнять песни группы в течение полугода. Однако условия сделки она нарушила, считает Горбашов.
«Но 1 марта 2017 года срок лицензии закончился, а сама Маргарита перестала выходить на связь, при этом продолжая выступать с нашими песнями», — объяснил музыкант.
Горбашова также возмущает то, что исполнительница оскорбляет бывших коллег. Сейчас музыканты ждут решения суда, уточнил гитарист.
Ранее «Царьград» сообщил, что другая звезда группы «Мираж» Светлана Разина увлеклась столярной работой и начала реставрировать мебель.