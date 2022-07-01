Музыканты группы «Мираж» судятся с Суханкиной из-за старых хитов

Гитарист коллектива Алексей Горбашов отметил, что Маргарита покинула «Мираж» в 2016 году, начав сольную карьеру. Суханкина за 2,5 млн рублей выкупила лицензию на право исполнять песни группы в течение полугода. Однако условия сделки она нарушила, считает Горбашов.