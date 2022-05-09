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    Музыкант Владимир Кристовский рассказал про своего деда-фронтовика

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Музыкант Владимир Кристовский рассказал про своего деда-фронтовика

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Лидер музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский в честь Дня Победы почтил память своего деда, награжденного орденом Красной Звезды.

    В соцсетях исполнитель опубликовал фотографию своего родственника Владимира Котикова, который участвовал в Великой Отечественной войне, но из-за серьезного ранения вернулся домой только в 1946 году.

    «При налете на аэродром был ранен в ногу. Ногу хотели отнять, но он не дал, так и ходил с палочкой всю жизнь», — рассказал Кристовский.

    Музыкант также добавил, что он каждый год принимает участие в акции «Бессмертный полк» и вместе с семьей несет портрет родственника. 

    Ранее воспоминаниями о своих родственниках-военных поделился певец Дима Билан. Он отметил, что относится к истории своей семьи с трепетом и всегда будет помнить о них.

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