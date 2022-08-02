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Музыкант Прохор Шаляпин высказался о любовниках Николая Баскова

Музыкант Прохор Шаляпин высказался о любовниках Николая Баскова
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Российский музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал появившуюся в Сети информацию о якобы нетрадиционной сексуальной информации певца Николая Баскова. Об этом пишет «Экспресс газета».

По словам исполнителя, такие новости – полная чушь. Шаляпин отметил, что ему надоело «перемывание костей звезд». Он добавил, что тема об ориентации звезд ненова, ей не стоит уделять так много внимания.

«Глупость, чушь. Мне все равно, какая личная жизнь у Николая Баскова, с кем он живет. Это переливание из пустого в порожнее», – добавил Прохор Шаляпин, высказываясь о любовниках Баскова.

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RusNewsToday24
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