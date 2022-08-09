Музыкант Макаревич в очередной раз раскритиковал Россию

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич снова осудил Россию после начала специальной операции на Украине. На этот раз музыкант заявил, что страна «ходит кругами».
Исполнитель хита «Перекресток» дал интервью Николаю Левшицу на YouTube. Он отметил, что в отношении него в России уже не проводят проверки.
«Сегодня уже не проверки. Сегодня следующий этап. Мне очень жаль, что наша страна ходит кругами. Причем не по лучшим местам. К сожалению, повлиять я на это не могу», — высказался артист.
Макаревич неоднократно осуждал действия России на Украине. Кроме этого, он позволил себе оскорбить россиян.