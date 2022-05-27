Музыкант Леонид Агутин жестко отреагировал на слухи о смерти дочери

Советский и российский певец Леонид Агутин прервал молчание после новостей о смерти наследницы.
После появления в Сети информации о якобы смерти одной из дочерей знаменитого артиста, поклонники напрямую обратились к нему, чтобы узнать правду. Звезда сам не обращал внимания на появление новостей о трагедии, поэтому никак не реагировал, но после концерта в Великом Новгороде певец ответил фанатам в социальных сетях, опровергнув все слухи одним коротким сообщением.
«Врут, сволочи», — сказал Агутин.
Напомним, у исполнителя хита «Остров» растут две наследницы. Одна от гражданского брака с преподавателем балетной школы Марии Воробьевой и вторая от певицы Анжелики Варум. Младшая дочь Агутина сейчас вместе с семьей проживает в США и уже стала гражданкой страны. Ранее она выступила на одной сцене с легендарной рок-группой Bon Jovi, о чем похвасталась в соцсетях.