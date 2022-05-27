Музыкант Леонид Агутин жестко отреагировал на слухи о смерти дочери

После появления в Сети информации о якобы смерти одной из дочерей знаменитого артиста, поклонники напрямую обратились к нему, чтобы узнать правду. Звезда сам не обращал внимания на появление новостей о трагедии, поэтому никак не реагировал, но после концерта в Великом Новгороде певец ответил фанатам в социальных сетях, опровергнув все слухи одним коротким сообщением.