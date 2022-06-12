Музыкант Кортнев объяснил, почему все-таки выступил в Нижнем Новгороде

«Никаких угроз я в Нижнем Новгороде не слышал. Молодые люди как граждане Нижнего Новгорода заявляли, что против моего концерта. Но другие жители Нижнего Новгорода купили билеты. Значит, они хотели, чтобы концерт состоялся. Это был интересный опыт», — поделился певец.