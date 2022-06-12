Музыкант Кортнев объяснил, почему все-таки выступил в Нижнем Новгороде

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев смог провести концерт в Нижнем Новгороде, несмотря на протесты активистов. По словам музыканта, для него это был интересный опыт.
Лидер «Несчастного случая» в беседе с зарубежными журналистами рассказал, что концерт группы в Нижнем Новгороде все-таки состоялся. Кортнев отметил, что для него это был первый опыт выступления без микрофона и звукоусилителей.
«Никаких угроз я в Нижнем Новгороде не слышал. Молодые люди как граждане Нижнего Новгорода заявляли, что против моего концерта. Но другие жители Нижнего Новгорода купили билеты. Значит, они хотели, чтобы концерт состоялся. Это был интересный опыт», — поделился певец.
Кроме того, музыкант добавил, что если на его концерты в России будет спрос, то он продолжит выступать. Но мероприятия навряд ли будут собирать большие толпы.