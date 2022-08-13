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Музыкант из Краматорска и автор программы «Антимедиа террор» выступят в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Музыкант из Краматорска и автор программы «Антимедиа террор» выступят в штабе КИБЕР ФРОНТА Z
Федеральное агентство новостей

Дискуссионный клуб КИБЕР ФРОНТ Z представил программу мероприятий на выходные. Организаторы анонсировали визит двух спикеров — на 13 и 14 августа.

В субботу гостем станет родившийся в Краматорске музыкант Антон Чарословъ, который был свидетелем становления националистического конфликта в Донбассе. Он поделится своими замечаниями о происходящих там событиях и настроениях в обществе.

В воскресенье выступит автор Telegram-канала Museo Normale, публицист и художник Денис Барутта. Он расскажет о роли плакатов в военной агитации и в целом о визуализации в идеологических целях.

Вход для всех желающих свободный. Мероприятия запланированы с 18:00 до 22:00. Штаб объединения КИБЕР ФРОНТ Z находится по адресу ВО, Университетская набережная, 25.

дискуссионный клуб Донбасс кибер фронт z
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