Музыкант Игорь Николаев анонсировал выход ремикса на свой хит «Невеста»

Советский и российский композитор и музыкант Игорь Николаев выпустил ремикс на свою знаменитую песню «Невеста» и анонсировал ее выход.
Свой новый ремикс 62-летний артист анонсировал в соцсетях. Его хит «Невеста» получил вторую жизнь и теперь на свадьбах молодожены будут слушать обновленную версию песни, которая доступна с 30 июня на всех основных цифровых платформах.
«Июль и август — традиционная пора свадеб! С 30 июня — на всех основных цифровых площадках новый летний ремейк песни «Невеста» (музыка и стихи Игоря Николаева). Как говорится, совет да любовь!» — написал Николаев.
Информационный портал Peterburg2 отметил, что композиция стала первой в творчестве композитора после долгого перерыва.