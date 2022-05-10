Музыкант и ополченец ДНР Сергей Лысенко погиб при выполнении боевой задачи

Лысенко с начала боевых действий на Донбассе вступил в ряды ополченцев и встал на защиту своей родины. Параллельно с этим он занимался музыкой и в 2020 году стал победителем международного фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни в Петербурге. Сергей получил 150 голосов из 150 возможных.