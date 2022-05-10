Музыкант и ополченец ДНР Сергей Лысенко погиб при выполнении боевой задачи

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Ополченец ДНР, автор и исполнитель военных песен Сергей Лысенко погиб при выполнении боевой задачи. Трагическую новость сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 9 мая его не стало. Но он оставил этому миру наследие в своих поступках и своё творчество. Спи спокойно, воин. Царства Небесного!», — говорится в сообщении.
Лысенко с начала боевых действий на Донбассе вступил в ряды ополченцев и встал на защиту своей родины. Параллельно с этим он занимался музыкой и в 2020 году стал победителем международного фестиваля-конкурса Военно-патриотической песни в Петербурге. Сергей получил 150 голосов из 150 возможных.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о начале проведения спецоперации на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военнослужащие наносят точечные удары по объектам ВСУ, не подвергая опасности граждан соседнего государства.