Музыкант Гарик Сукачев пригласил более 20 артистов в проект «Я остаюсь»

Российский исполнитель, рок-музыкант Гарик Сукачев поделился деталями создания проекта «Я остаюсь», задумка которого заключается в предоставлении ответов на все вопросы о родине.
Проект представляет собой общую композицию, которую записали свыше 20 российских артистов. Песня, датированная в 1992 году, носит одноименное название – «Я остаюсь».
«Как я отношусь к Родине… Что для меня Россия, что такое моя страна и какое мое место. В данном случае, это еще одно из утверждений себя самого», – высказался Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Исполнитель также акцентировал внимание на том, что не намерен выступать против или осуждать кого-либо из своих коллег, если те приняли решение покинуть Россию на фоне обострения общественно-политической ситуации.