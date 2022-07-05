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Музыкант Гарик Сукачев пригласил более 20 артистов в проект «Я остаюсь»

Музыкант Гарик Сукачев пригласил более 20 артистов в проект «Я остаюсь»
globallookpress/Anton Belitsky

Российский исполнитель, рок-музыкант Гарик Сукачев поделился деталями создания проекта «Я остаюсь», задумка которого заключается в предоставлении ответов на все вопросы о родине.

Проект представляет собой общую композицию, которую записали свыше 20 российских артистов. Песня, датированная в 1992 году, носит одноименное название – «Я остаюсь».

«Как я отношусь к Родине… Что для меня Россия, что такое моя страна и какое мое место. В данном случае, это еще одно из утверждений себя самого», – высказался Сукачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Исполнитель также акцентировал внимание на том, что не намерен выступать против или осуждать кого-либо из своих коллег, если те приняли решение покинуть Россию на фоне обострения общественно-политической ситуации.

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RusNewsToday24
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