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Музыкант Энди Стоун обвинил Мэрайю Кэри в плагиате

Музыкант Энди Стоун обвинил Мэрайю Кэри в плагиате
globallookpress/Wes Eddy

Музыкант Энди Стоун подал судебный иск против певицы Мэрайи Кэри. Артист утверждает, что он был соавтором хита All I Want for Christmas Is You.

Стоун потребовал с исполнительницы 20 миллионов долларов за нарушение авторских прав. По словам артиста, у него уже была композиция с аналогичным названием в 1989 году, в то время, как хит Кэри вышел лишь в 1994 году, об этом сообщает издание The Guardian.

При этом известно, что песни исполнителей объединяет только название, а тексты и мелодии синглов кардинально различаются. Сама Кэри обвинения в плагиате пока что никак не прокомментировала.

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