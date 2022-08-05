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Музыкант Дмитрий Нестеров признался, что переосмыслил свои ценности после поездки в ЛНР

Музыкант Дмитрий Нестеров признался, что переосмыслил свои ценности после поездки в ЛНР
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант и телеведущий Дмитрий Нестеров поделился впечатлениями после поездки в ЛНР. Он рассказал, что это поменяло его жизнь. 

Нестеров стал героем нового выпуска проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ с ведущим Антоном Беккужевым, где рассказал, как прошла его поездка в Луганскую Народную Республику.

«Я до сих пор не могу отойти от эмоций, которые пережил там. Я стал ценить после возвращения из зоны спецоперации, понял, что недооценивал ранее все то, что мы тут имеем: всю эту красоту», — цитирует его ФАН.

Музыкант также пообщался с местными жителями, он узнал, что им запрещали говорить на русском языке и всячески притесняли. 

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RusNewsToday24
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