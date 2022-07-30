Музыкант Баринов сообщил о невостребованности Пугачевой в России

«На ее счету немало песен, которые знает каждый российский слушатель. На основе их основе уже написано огромное количество ремейков, ремиксов и говорить о том, что у нее есть возможность продержаться на слуху слишком долго, весьма провально», — с уверенностью заявил Баринов.