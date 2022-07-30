Музыкант Баринов сообщил о невостребованности Пугачевой в России

Уехавшая из России эстрадная певица Алла Пугачева порядка полугода находится за границей. Музыкант Руслан Баринов выразил мнение, что Примадонну на Родине уже не ждут, а ее хиты продолжают слушать только из-за уважения к былым заслугам, передают «Дни.ру».
«На ее счету немало песен, которые знает каждый российский слушатель. На основе их основе уже написано огромное количество ремейков, ремиксов и говорить о том, что у нее есть возможность продержаться на слуху слишком долго, весьма провально», — с уверенностью заявил Баринов.
При этом, музыкант выразил мнение, что в России Пугачева больше никому не интересна, так как эпоха Примадонны давно канула в лету.