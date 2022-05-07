    В тренде

    Музыкант Александр Розенбаум открестился от российского шоу-бизнеса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Музыкант Александр Розенбаум открестился от российского шоу-бизнеса

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Композитор и вокалист Александр Розенбаум резко высказался о представителях российского шоу-бизнеса. Артист открестился от него. 

    Розенбаум принял участие в YouTube-программе «Эмпатия Манучи». В рамках шоу он признался, что всегда стремился разговаривать в своем творчестве со зрителями на их языке. 

    «Я никогда не дарил свое искусство людям. Не надо ничего никому дарить! Люди деньги платят за билет, отдавать надо себя по мере сил и возможностей!» — заявил музыкант.

    Он резко прошелся по российскому шоу-бизнесу, назвав его цирком. Артист считает, что в России не осталось звезд. 

    «Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: “У нас в стране звезд нет! Одни звездуны и звездуньи!” У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении!» — поделился Розенбаум.

    Кроме этого, артист оценил поступки коллег, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Он уточнил, что не согласен с их точкой зрения.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »