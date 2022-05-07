Музыкант Александр Розенбаум открестился от российского шоу-бизнеса

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Композитор и вокалист Александр Розенбаум резко высказался о представителях российского шоу-бизнеса. Артист открестился от него.
Розенбаум принял участие в YouTube-программе «Эмпатия Манучи». В рамках шоу он признался, что всегда стремился разговаривать в своем творчестве со зрителями на их языке.
«Я никогда не дарил свое искусство людям. Не надо ничего никому дарить! Люди деньги платят за билет, отдавать надо себя по мере сил и возможностей!» — заявил музыкант.
Он резко прошелся по российскому шоу-бизнесу, назвав его цирком. Артист считает, что в России не осталось звезд.
«Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: “У нас в стране звезд нет! Одни звездуны и звездуньи!” У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении!» — поделился Розенбаум.
Кроме этого, артист оценил поступки коллег, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Он уточнил, что не согласен с их точкой зрения.