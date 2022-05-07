Музыкант Александр Розенбаум открестился от российского шоу-бизнеса

«Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: “У нас в стране звезд нет! Одни звездуны и звездуньи!” У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении!» — поделился Розенбаум.