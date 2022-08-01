Музыкант Александр Маршал объяснил, почему никогда не улетит из России

«Я с 1974 по 1977 год служил в рядах Вооруженных сил СССР. А бывших не бывает. Я же давал присягу этой Родине, поэтому я считаю, что по-другому просто мыслить не могу», — объяснил музыкант в беседе с изданием «Слово и Дело».