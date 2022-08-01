Музыкант Александр Маршал объяснил, почему никогда не улетит из России

Советский и Российский рок-музыкант Александр Маршал рассказал, почему считает себя патриотом.
После начала специальной операции России по защите республик Донбасса за границу улетели многие представители отечественного шоу-бизнеса, которых пользователи сети и коллеги окрестили «не патриотами». Их примеру не последовал Маршал и, как оказалось, на это есть веская причина.
«Я с 1974 по 1977 год служил в рядах Вооруженных сил СССР. А бывших не бывает. Я же давал присягу этой Родине, поэтому я считаю, что по-другому просто мыслить не могу», — объяснил музыкант в беседе с изданием «Слово и Дело».
Напомним, 31 июля Маршал приехал в Санкт-Петербург и принял участие в спектакле «Юнона и Авось» на Дворцовой площади.