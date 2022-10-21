Новости0

Музыкальный критик Соседов заявил, что «Голубой огонек» необходим российским зрителям

Соседов проговорился о придуманном для Вайкуле прозвище
prt scr youtube.com | Super

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил о необходимости проведения новогоднего «Голубого огонька».

По его словам, нужно отвлечь обременяющих себя тяжелыми мыслями россиян.

«Другое дело, что нужны прежде всего хорошие, новогодние песни, яркие песни, вокальные, шуточные, всякие, но талантливые, а не то, чем нас сейчас пичкают радиостанции», — рассказал критик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также Соседов отметил, что настала пора полностью поменять концепцию «Голубого огонька». Найти более талантливых и ярких артистов, а противников спецоперации напрочь стереть из эфиров.

голубой огонек Новый год Соседов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.