Музыкальный критик Соседов заявил, что «Голубой огонек» необходим российским зрителям

«Другое дело, что нужны прежде всего хорошие, новогодние песни, яркие песни, вокальные, шуточные, всякие, но талантливые, а не то, чем нас сейчас пичкают радиостанции», — рассказал критик в беседе с Общественной Службой Новостей.